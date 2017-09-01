第7屆新北市文學獎得獎名單揭曉！69件得獎作品

新北市文化局主辦「第7屆新北市文學獎」得獎名單出爐！（葉書宏翻攝）

新北市文化局主辦「第7屆新北市文學獎」得獎名單出爐！今年一共2865件作品角逐參賽，較去年2509件成長了356件再創歷年新高，堪稱全臺規模最大文學獎。

因應多元類組，特別邀請到廖玉蕙、李瑞騰、向陽、鍾喬、劉克襄、陳義芝、阿盛等國內72位著名文學大師組成超強評審團，歷經初審、決審激烈的討論與嚴格篩選，選出12類組前三名及佳作共69件精選作品。

新北市文化局長林寬裕表示，本屆文學獎投稿件數再創歷年新高，其中「成人組-新詩類」高達801件，成績最亮眼。更有不少來自世界各地的參賽稿件，包含美國、多明尼加共和國、日本、中國、港澳、新加坡、馬來西亞等地投稿稿件，另人欣喜的是，69位得獎者中，有2位新住民第二代及5位境外人士獲獎，顯見本市文學獎已走向國際且多元的徵文規模。

評審團總召廖玉蕙老師表示，文學書寫某種程度能夠反映出時代背景脈絡，今年文學獎的投稿作品，不論是在題材選擇或內容敘事上，都頗為精采豐富且質樸誠摯。像是職場境遇、現代文化衝擊、網路的依賴、在城市中求生存、罹患癌症等議題，都是十分獨特的生命印記，反映出本屆投稿者多元化的創作視角。

成人組新詩類評審須文蔚表示，整體上這次的作品是他評審過的文學獎當中，語言掌握度最好的一次，也看到許多有如社會詩人般的民生關懷詩作。成人組職場書寫類評審劉克襄則相當肯定文化局設立「職場書寫組別」，表示職場書寫將成為一門顯學，閱讀這些作品時，彷彿看盡各行各業的人生社會百態，讀來十分令人感動。兒童文學組童詩類評審顏艾琳表示，今年兒童文學組投稿不限年齡，對評審來說是種挑戰，卻也因此看見許多大膽卻很新鮮的嘗試，得見兒童文學創作題材多元發展的可能。

文化局表示，除了徵件質量屢創佳績外，接著更規劃了一系列精彩的新北文學活動，包括「新北市詩展」、「新北文學讀劇(舞臺劇本組首獎作品搬上舞臺)」、「文學獎變繪本！」、「創作坊」、「文學講座」、「文學地景漫遊」等，希透過戲劇、繪本等跨界結合方式，將文學獎延伸推廣到生活各個層面，提供文學創作者一個更好的舞臺被看見，也讓大眾得以輕鬆在生活日常，品味新北文學。

得獎作品將正式編撰出版成書，並透過捷運、雜誌等各式展演平台露出，頒獎典禮預定於12月30日辦理，各類組完整得獎名單請上新北市政府文化局網站或電洽02-29603456轉4640。

(中時)