美財長：將在9月公布稅改具體方案

美國財長穆欽(Steven Mnuchin)週四接受CNBC訪問時聲稱，川普政府與共和黨國會大老目前正致力在9月公布稅改方案的具體細節，他還堅稱將力拼在年底前完成稅改立法的目標。

穆欽先前接受華爾街日報專訪時曾說，稅改具體方案可望在未來數週出爐。之後他在CNBC訪談時則更明確指出，稅改細節預料本月稍後就會公布。

(工商)