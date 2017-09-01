善要行動！ 屏東以栗國小推出「友善校園善行卡」
屏東縣東港鎮以栗國小開學之初推出「友善校園善行卡」，讓學童們在紙卡上寫上行善事蹟，雖然都是些幫同學倒垃圾、幫老師送文件的簡單事，但看在老師眼裡卻都是了不起的大事，因為他們將從知道行善、變成做到行善，用行動去體驗真正學習。
以栗國小表示，善字寫來簡單但做來卻不易，但其實並非如此，只要發自內心的幫助人，即使是只扶老太太過馬路，也是值得誇獎的善舉，因此盼善的正確觀念能從小紮根，善行卡因而問世。
教導主任溫昇弘說，善行卡發放前，會讓小朋友觀賞一段有關於愛與善的影片，盼透過影片激發他們善的本性，進而從知道行善這件事，變成做到行善。
「老師說，幫大家倒垃圾也是善事。」同學說，他想了好久到底何謂行善，總覺得自己沒有能力幫別人，但老師告訴他，只要是主動的關心、替對方著想的付出就是行善，所以他為讓大家有好的上課環境，決定幫大家丟垃圾。
(中時)
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