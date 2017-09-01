美8月就業遜於市場預期 Fed升息態度趨保守

美國就業人口歷經前兩個月強勁成長後，在8月已呈現放緩，失業率也微幅上揚。儘管如此，美國就業市場仍表現穩健，不至於影響聯準會(Fed)在9月啟動縮減資產負債表的計畫。不過薪資成長持續疲弱，則令Fed對於年底是否再度升息抱持謹慎保守態度。

勞工部週五表示，8月非農業就業人口經季調後較前月增加15.6萬人，失業率也從前月的4.3％略為攀升至4.4％，兩者數據都遜於市場預期。

雖然美國上月新增就業人口數據不盡理想，RDQ Economics公司首席經濟學家萊丁(John Ryding)認為，這並不阻礙Fed在本月會議宣布開始縮表的計畫。

High Frequency經濟公司經濟學家蘇利文(Jim OSullivan)則補充，過去幾年美國8月就業報告一開始都趨於疲弱，但隨後在修正時卻出現上調。他預測這次情況也可能如此。

(工商)