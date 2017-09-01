影》恐怖！林哲瑄踩壘滑倒 左膝不正常扭曲傷退

富邦悍將林哲瑄(中)跑壘滑倒，導致左腳不正常扭曲傷退。(截自CPBLTV)

林哲瑄9下跑壘滑倒，左腳不正常扭曲慘摔。(取自中職Youtube)

8月中旬時，國民強打哈波(Bryce Harper)一次跑壘滑倒，導致左腳不正常扭曲傷退，當時畫面讓人怵目驚心，沒想到如今同樣的場景，中職也出現了，富邦悍將今(1日)在澄清湖棒球場與Lamigo桃猿交手，9下林哲瑄打出一記滾地球，雖避免雙殺，但他卻跑壘滑倒慘摔，隨即退場。

受瑪娃颱風影響，全台各地今天陰雨綿綿，富邦和猿隊這場比賽，球員們也在雨中奮戰。比賽到9下1出局一壘有人，林哲瑄面對猿隊「守護神」陳禹勳擊出二壘滾地球，眼看二壘跑者出局，當游擊手林立接球後再傳一壘，已來不及封殺林哲瑄。

沒想到，林哲瑄跑過一壘時，竟翻了一圈倒地，表情痛苦的抱著左膝，得靠擔架把他扛出場。同樣的情景轉到美國，在8月13日國民對戰巨人時，賽前也下了一場雨，結果哈波打出滾地球，奮力衝向一壘，結果也踩到壘滑倒慘摔，最後造成左膝挫傷，至今還沒回歸戰線。

而富邦這場比賽，先發銳爾登投6局挨10安失5分，一路處落後狀態；最後9下陳禹勳雖控球不穩，一壘有人時連投2次觸身球擠成滿壘，但林益全未能擊出安打，使得富邦鎩羽而歸。猿隊先發史博威5局失2分，拿下本季第13勝，再度與隊友賽格威並列勝投王，銳爾登吞4連敗。

然而對富邦而言，比起輸球他們恐怕更在意傷兵狀況。除了林哲瑄9下慘摔退場，胡金龍7下挨了觸身球後，下個半局守備也沒回到場上。富邦上半季已經因傷兵不斷，影響球隊成績不佳，如今可能同時傷2大戰將，恐怕更讓他們得繃緊神經。

(中時電子報)