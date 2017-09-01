中市府鐵腕執法！ 掃除人行道、騎樓「路霸」
占用人行道、騎樓的民眾注意了！台中市府選定人口集中9行政區共15條路段，9月起針對勸導不聽、惡意占用，開罰300至2400元。市府秘書長黃景茂1日前往第1波執行路段西屯區朝富路，稽查違規占用及停放汽機車，要讓台中達到無違停、無攤販、無路霸3大目標。
市府2015年起推動老舊人行道及騎樓改善工程，但部分路段改善完成後，遭民眾占用及違規停放汽機車，首波選定15條人行空間示範區域，包括8條人行道及7條騎樓安學路段展開持續勸導。
黃景茂率建設、警察、都發、交通、西屯區公所等相關單位執行西屯區朝富路段，發現人行道與騎樓仍有遭違規占用及停放汽機車情形，即日起警察局每天巡查，勸導不聽即祭鐵腕取締開罰。
打造「無違停」、「無攤販」、「無路霸」的舒適人行空間！黃景茂強調，台中市躍升台灣第2大城，國際研究機構GaWC公布的2016年世界城市排名，台中首度名列全球361座世界級城市之一，希望民眾維護人行空間暢通，營造更宜居的國際化城市。
建設局表示，市府於人口較密集的中、西、南、北、東、西屯、北屯、南屯、潭子等9個行政區，擇定近期完工的人行道及學區騎樓共15條路段，排除占用及稽查改善，逐步推動至其他區域路段。
(中時)
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