美宣布扣押巴基斯坦2.55億美元軍援

美國將正式扣押一項給予巴基斯坦斯的2.55億美元軍事援助，直到巴基斯坦打擊在其境內的反阿富汗政府武裝團體，不再成為美國總統川普指稱的恐怖份子「安全天堂」為止。

國務院官員表示，這些資金將不會從代管帳戶中釋出，直到美國看到巴基斯坦反擊塔利班和基地組織團體。美國情報機構指出，這些團體在巴基斯坦邊境一帶居住多年。

巴基斯坦否認有關庇護恐怖分子指控，指稱美國利用伊斯蘭馬巴德做為美軍在阿富汗的戰爭未能獲勝的「代罪羔羊」。

川普上周宣布美國阿富汗新政策時，點名巴基斯坦，表示在美國付給巴基斯坦上億美元的同時，巴基斯坦卻成為恐怖分子的天堂，這種情況必須改變。

(中時)