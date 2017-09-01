華爾街投資銀行調降明年油價預估

據MarketWatch周五報導，華爾街投資銀行連續4個月調降油價預測，因石油輸出國家組織（OPEC）減產協議明年到期，使分析師預料油市供應將再增長，對油價構成下壓。

今年5月，OPEC與10個非OPEC產油國更新減產協議，將協議延長至2018年3月，這也讓投資人對油市供過於求的疑慮再度升溫。

根據華爾街日報8月底調查14家投資銀行看法，預測2018年布蘭特原油平均每桶54美元，較7月調查的預測值下滑1美元，至於西德州中級原油，投資銀行預測明年平均每桶51美元，較7月預測值減低2美元。

(工商)