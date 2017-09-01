大數據：上班族愛在上班時間看影片
Yahoo TV開台1年，瀏覽量倍增!根據Yahoo今公布大數據顯示，跨螢(PC、手機)收視時段最高峰是中午12點吃飯時間，排名第2竟然是早上8到10點的上班時間，顯示上班族愛利用上班零碎時間看影片。
Yahoo奇摩媒體傳播事業群總經理邱瀅憓表示，上班族利用通勤、到公司上班之際，
會花點時間看財經、新聞類的短影片，Yahoo TV瀏覽量第3高才是俗稱的晚間黃金八點檔，顯示手機行動化、碎片化的特性，已顛覆傳統的收視習慣。
Yahoo TV自去年7月開台後，持續布局新聞、運動、生活娛樂、財經4大領域，以「跨螢直播」及「社群互動」為發展策略，透過自製直播、熱門授權、素人創作等內容，現在有超過16個直播節目。
邱瀅憓發現，跨螢直播通常只能吸引民眾目光5至10分鐘，但電競、球賽等，則能將平均收視時間拉長到30分鐘以上，觀看的族群集中在25歲至45歲之間。
(中時)
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