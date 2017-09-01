稅改方案 藍委認為扣除額還有上調空間

財政部稅改方案出爐，國民黨財委會立委盧秀燕和曾銘宗對於提高薪資所得扣除額都表肯定，但曾認為，從12.8萬調高至18萬以及營所稅從現行17％調高到20％，都還有往上調的空間。另外，標準扣除額從9萬調到11萬也太低，因為將近3至4成民眾都適用標準扣除額，應進一步提高。

對於綜所稅從45％調到40％，曾銘宗表示贊成，綜所稅40％相對全世界來說是較合理的水準，也會讓企業較願意留在台灣，否則企業落籍香港或新加坡反而收不到稅，得不償失。

盧秀燕也認為，「亡羊補牢，為時已晚」，已經流出化身為假外資的資金，40％的綜所稅率仍不足以誘使它們還原回台，套句連續劇台詞「我們回不去了」。除非政府有更大誘因或獎勵，否則假外資稅率仍比內資各項稅率成本（包括綜所稅、二代健保、扣抵稅率..）有利，假外資為什麼要回來？

曾銘宗進一步表示，此次稅改並未檢討「地下經濟」，地下經濟占30%至40%卻沒繳稅，財政部應趁現在電子支付蓬勃發展時，檢討稅基遭大量侵蝕；這部分假設1年增加1600億的營業稅應該很容易，可以大量增加，但可惜稅改未著墨。

立委賴士葆則說，此次稅改表面上看大家都減稅，「但大戶都減得很多很多很多」，初步看來有向富豪傾斜、圖利的疑慮；針對內外資平衡的部分，大家可以再討論。

(中時)