稅改方案 藍委認為扣除額還有上調空間
財政部稅改方案出爐，國民黨財委會立委盧秀燕和曾銘宗對於提高薪資所得扣除額都表肯定，但曾認為，從12.8萬調高至18萬以及營所稅從現行17％調高到20％，都還有往上調的空間。另外，標準扣除額從9萬調到11萬也太低，因為將近3至4成民眾都適用標準扣除額，應進一步提高。
對於綜所稅從45％調到40％，曾銘宗表示贊成，綜所稅40％相對全世界來說是較合理的水準，也會讓企業較願意留在台灣，否則企業落籍香港或新加坡反而收不到稅，得不償失。
盧秀燕也認為，「亡羊補牢，為時已晚」，已經流出化身為假外資的資金，40％的綜所稅率仍不足以誘使它們還原回台，套句連續劇台詞「我們回不去了」。除非政府有更大誘因或獎勵，否則假外資稅率仍比內資各項稅率成本（包括綜所稅、二代健保、扣抵稅率..）有利，假外資為什麼要回來？
曾銘宗進一步表示，此次稅改並未檢討「地下經濟」，地下經濟占30%至40%卻沒繳稅，財政部應趁現在電子支付蓬勃發展時，檢討稅基遭大量侵蝕；這部分假設1年增加1600億的營業稅應該很容易，可以大量增加，但可惜稅改未著墨。
立委賴士葆則說，此次稅改表面上看大家都減稅，「但大戶都減得很多很多很多」，初步看來有向富豪傾斜、圖利的疑慮；針對內外資平衡的部分，大家可以再討論。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。