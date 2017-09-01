波麗士劉錦仁默默行善 資助8旬嬤6年之久
人民保母好有愛！高雄市湖內警分局湖街派出所警員劉錦仁，見轄區84歲王姓老阿嬤，因兒子入獄無人奉養，三餐無以為繼，年老體弱多病也拿不出錢就醫，他慷慨解囊，資助長達6年，還安排阿嬤入住養護中心接受更好的照顧，每月2萬多元費用，全是他找資源來共同分擔，善心義舉，為人津津樂道。
42歲劉錦仁，警專第13期畢業，民國101年1月調到湖內分局服務，迄今6年多，日前劉錦仁陪同一位阿嬤慢步走出駐地門口，小心翼翼地攙扶老嫗坐上身障專用設計重機車離去，這一幕，被上級長官看見，對他讚許不已。
劉員表示，這位84歲王姓阿嬤，育有1兒，目前入監服刑，親戚僅成年孫兒1名，人在台中地區居住，她獨居生活孤苦無依，經濟困頓處境堪憐。
後來老阿嬤租屋遭屋主收回，目前居無定所，三餐無以為繼，又年老體弱多病身上無就醫診治費用時，這些日子以來，阿嬤都到湖街派出所找劉警員尋求協助，他慷慨解囊，資助金額6年之久，此外，劉警員為阿嬤安排入住湖內區一家老人長期照顧中心，每月新台幣2萬多元之費用，亦由劉警員、王婦之孫、老人年金與其他慈善團體共同長期分擔。
湖內警分局長陳杏結表示，員警經常利用巡邏、家戶訪查等勤務，深入社區，如發現有貧病交迫，孤苦無依，生活困頓弱勢族群，可即時提供關懷慰問及轉介服務，避免社會不幸憾事發生。
(中時)
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