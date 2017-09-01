日籍攝影師　鏡頭拍岀AKIBO機器人生命力

攝影師近藤悟與作品。（文化局提供）

藝術家李明道（Akibo）百餘件機器人作品首度大集合於新北市藝文中心，不論大型裝置作品、數位科技機器人魔鏡AR互動體驗、巨型圖鑑牆或縮小版的公仔，討喜程度每日吸引百位民眾朝聖打卡，暑假尾聲參觀人數更見發酵，其中「AKIBO Robots機器人攝影寫真」更為展場一明星矚目焦點。

長期紀錄拍攝AKIBO機器人作品的近藤悟Satoru Kondo攝影師，多次獲世界級攝影大獎，擅長拍攝生與死以及生命力的題材。近年與臺灣妻子定居臺北，對臺灣風土民情產生極大的熱愛，因長期觀察臺灣街景特色，花費近2年時間尋找臺灣有趣且具代表性意義的吉祥物，AKIBO Robots為其「臺灣吉祥物系列Taiwan Character」拍攝對象之一，拍攝角色包含AKIBO第一組創作AkiAkis Friends（Fu、Tano、Bubble）、臺北尋寶隊隊長、Mr.Ten、Miss One、三頭六臂、Tika、Blues等9件經典創作，以獨特的角度呈現機器人不一樣的寫真面貌，此次作品並為第一次於臺灣公開展出。

擁有誠懇溫暖笑容的近藤悟攝影師，AKIBO Robots攝影作品展現其細膩的敘事功力，特寫鏡頭讓人感受近身與機器人對話的畫面，遠景留白則展現機器人完美身影，靜默的畫面裡卻耀動岀機器人生動的姿態及表情語言，拍出深具生命感的機器人樣貌。

近藤悟說，4年前經由朋友介紹認識AKIBO，在得知此拍攝計畫下他更大力支持，近藤悟表示因AKIBO作品風格鮮明，拍攝時為思考如何強化其角色個性並突顯屬於機器人本身的光澤度，在燈光表現及角度拍攝上做了很多的嘗試，每件作品甚至花費兩、三天琢磨。

因作品成效甚獲好評，今年一月還受邀在日本東京展出，AKIBO也特別飛到日本出席表示支持。此系列作品目前累積37組，其他包含雄獅文具、郭元益、郵政寶寶、伯朗咖啡等，拍攝角度多以局部呈現，引起日本參觀民眾不少好奇跟猜測，還有人因此來臺街訪尋找相關作品，成為一種有趣的文化交流媒介。

剛擔綱完世大運閉幕典禮創意總監的李明道（Akibo），9月3日下午兩點轉場新北市藝文中心，並邀請展覽客座來賓近藤悟Satoru Kondo，舉辦一場機器人好朋友日，親自出席導覽分享，世大運大放光芒的9隻機器人「閃閃電光樂團」也首次以精細模型縮小版展出，邀請喜歡AKIBO Robots的好朋友們一同來同樂。

「Let’s Go! AKIBO機器人家族展」即日起在新北市藝文中心第一展覽室展出至106年9月24日，欲知更多活動資訊，請參閱新北市藝文中心官網http://www.artcenter.ntpc.gov.tw/，或電洽02-22534417分機122。

(中時)