汐止崇德停車場啟用 一個月內免費停

汐止崇德停車場今（1）日正式啟用，即日起供民眾免費停車1個月。（李其樺翻攝）

汐止崇德停車場有80個小型車停車位，即日起供民眾免費停車，10月起正式收費。（李其樺翻攝）

汐止崇德里過去停車亂象充斥，新北市議員沈發惠去年12月會同國產署、新北市交通局會勘，爭取農委會防檢局位於汐止茄苳路一處閒置土地施作停車場，近日終於完工，今（1）日舉辦啟用典禮，即日起免費供民眾停車1個月。

沈發惠表示，汐止崇德里、茄苳里一帶多為老舊公寓，公共停車空間嚴重不足，2里人口已近1萬人，造成長久以來停車亂象，也危害崇德國小學童上下學安全；去年12月他邀集市府交通局、國產署、防檢局等單位會勘，成功爭取防檢局閒置用地做為停車場使用。

新北市交通局表示，汐止崇德段平面停車場位於茄苳路112號對面，共有80個小型車停車位，即日起至9月底免費供民眾免費試停1個月；下月起正式收費，臨停費率每小時20元，月租每月2500元，月租登記從即日起至20日為止。

(中時)