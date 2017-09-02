毛骨悚然的靈異MV 韓團選自殺地拍攝遭鬼影狠瞪

歌手拍MV難免遇到靈異現象，有人解讀專輯將會大賣。(圖/本報系資料照、東網)

許多歌手發行專輯，在主打的幾支歌曲都會拍MV宣傳衝銷量，通常拍攝的風格及議題，都是成為歌迷熱議的話題，其中出現「靈異現象」的影片通常會掀起討論，甚至去到KTV還會點播一窺究竟，但看完不免讓人毛骨悚然，像是無印良品的《掌心》，甚至是五月天《有些事現在不做，一輩子都不會做了》，都曾有「不明人士」造訪的跡象。

韓團EXO選自殺地拍MV，竟被鬼魂狠瞪。(圖/東網)

EXO《Growl》MV。(影片/Youtobe)

南韓人氣人團EXO，2013年發佈新歌《Growl》，點閱率短短時間就衝破500萬次點閱率，不過MV卻發生鬧鬼疑雲，1:16秒當眾成員在勁歌熱舞時，成員鹿晗身後卻出現一人影緊盯著所有人，此時歌詞正好演唱到「如果再不離開就會有危機」，可說讓粉絲覺得超級邪門，根據追查這所學校常發生欺凌和自殺事件，而拍攝MV的倉庫據傳曾有三名學生集體自殺，拍攝前SM工作人員也被告知最好不要使用這個倉庫，果不其然出現靈異現象，而拍攝當天成員也陸續出現不適情況，聽來更叫人不寒而慄。

無印良品首張專輯MV就驚傳靈異現象。(圖/本報系資料照)

無印良品《掌心》MV。(影片/Youtobe)

品冠和光良兩位來自馬來西亞的創作歌手，在李宗盛牽線下簽約滾石唱片，並組成重唱組合「無印良品」，當時以一首《掌心》紅遍華語歌壇，不過當該曲MV推出沒多久，就被眼尖的網友發現其中一幕，兩人約在MV1:23秒時，靠在石牆上唱著副歌時，後方房屋原先打開的窗戶竟「自動關上」，後來經確認拍攝地點是以前的台北監獄，屋內也確定沒有人，至於為何窗戶會「自動關上」令人不解，看了不讓人雞皮疙瘩掉滿地。

五月天MV驚見「紅衣女子」蹲在地上。(圖/本報系資料照)

五月天《有些事現在不做，一輩子都不會做了》MV。(影片/Youtobe)

五月天2011年推出專輯《第二人生》，當時在金曲獎橫掃七大獎項，其中一首《有些事現在不做，一輩子都不會做了》MV，在阿信自爆有靈異現象後掀起討論，在約2分26秒一幕中，五月天後方出現竟出現身穿紅衣的人影，只見這名「紅衣人」留著長髮，並且跪在地上往前爬，動作相當明顯難讓人忽視，劇組也確定拍攝當下早已清場，不知為何會出現「紅衣人」身影，事後也有人推測找工作人員來扮鬼炒新聞，但部分人認為憑五月天在歌壇地位，根本無需藉靈異話題炒作。

李玟剛出道就因為MV傳靈異現象掀起話題。(圖/本報系資料照)

李玟《玫瑰園》MV。(影片/Youtobe)

CoCo李玟出道多年，在歌壇站穩天后地位的她，曾唱出無數經典情歌，例如《暗示》、《我依然是你的情人》、《過完冬季》等，不過在讓歌迷記憶猶新的，卻是剛出時推出的《玫瑰園》，在MV0:55秒時有個白影快速從電視移過去，接著在3:24秒時再度有身影飄過去，據悉有人將畫面停格仔細看，居然是個女鬼的樣子，而且臉還爛爛的相當恐怖，雖然唱片公司不願證實，但網絡上不少網友還是言之鑿鑿「親眼目睹」。

郭子和方文琳等人合唱《愛是甜的》，MV靈異現象堪稱史上最可怕。(圖/本報系資料照)

《愛是甜的》MV。(影片/Youtobe)

堪稱史上最恐怖的MV莫過於《愛是甜的》的這首歌，當時由方文琳、于冠華、郭子、葉樹茵等人合唱此曲，雖然此首歌曲並未掀起熱唱熱潮，不過卻因為MV出現一位看不到臉的小男孩，因此聲名大噪，這首MV雖有一個窗戶的場景，但由於是在棚內拍攝，因此窗戶後面就是牆壁，而且拍攝現場也會進行清場，但是這名小男孩的身影卻清晰的站在窗戶後，但是臉卻是模糊難以辨識，當時更傳出是導演死去的兒子來「探班」，但也有人表示是道具的倒影，對於靈異現象一說根本是無稽之談。

(專題報導)