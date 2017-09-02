名人婚挺過危機！影后被搶尪 林書煒抓包嫩妹示愛
維持婚姻生活大不易，要如何維持幸福是婚姻中的重要課題，尤其名人婚姻備受矚目，前主播林書煒與媒體才子蔡詩萍結婚15年，就在小倆口慶祝結婚周年之際，林書煒接受媒體專訪時透露，幸福婚姻其實也曾經過波折，她曾發現有嫩妹傳訊給老公，想約蔡詩萍吃飯。
談到有年輕女性傳訊，蔡詩萍被妻子追問後，氣到鎖手機，林書煒則透露：「沒關係，他鎖我也鎖」，不過林書煒也提到，她認為老公對年輕女孩不是沒心動「而是愛女兒、怕麻煩，又看到有些朋友婚姻觸礁」，因此引以為戒。
林書煒認為蔡詩萍懂得自愛，不過演藝圈中則有不少人夫抵擋不過小三的例子，金馬影后李心潔與香港導演彭順愛情長跑8年，2010年步入禮堂，不過彭順卻在2014年爆出偷吃小模李悅彤，當時夫妻婚變鬧得沸沸揚揚，李心潔最後選擇原諒丈夫，表示會一起面對，事件才逐漸平息。
李悅彤因介入李心潔與彭順婚姻，一夕之間聲名大噪，日前她再傳新戀情，被爆對象是已婚澳門富商鮑偉業，針對此事，李悅彤回應媒體時表示，工作優先、感情的是晚點再談「將來結婚通知你們。」
大陸羽球強手林丹也被爆出偷吃選美冠軍趙雅淇，兩人被直擊在酒店到熱吻摸臀，而當時正宮謝杏芳還是大腹便便的孕婦，隨著林丹認錯、謝杏芳選擇原諒後，她以「冬天以過」暗示婚姻危機已解除，不過就在婚變爆發近半年後，謝杏芳竟在為微博直言「見到小三上去給她2耳光」，突爆發性發文，更是一度引發熱議。
(專題報導)
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