《冰與火》太狂！演員夯到好萊塢 臨演不再賣淫

飾演「瓊恩雪諾」的男星基特哈靈頓爆紅！（圖／達志影像）

夯劇《冰與火之歌》近來第七季播畢，讓不少劇迷再次讚嘆劇情的縝密、拍攝場景的壯觀等。不過《冰與火》創造的神蹟除了讓該劇頻頻拿下大獎外，在片中演出的每位演員可說都獲得空前絕後的曝光機會，許多演員紛紛殺進好萊塢演出，就連臨演，也因演出《冰與火》爆紅，不再靠著賣淫賺錢。

在片中飾演主要關鍵角色「瓊恩史諾」的基特哈靈頓，在演出《冰與火》之後，不少人就看好他未來的星路，他也陸續在好萊塢中演出幾部電影，包含《龐貝》、《第七傳人》；不過更讓人較有印象的，恐怕是英劇《軍情五處》的電影版《軍情五處：利益爭》，他在片中造型除了古代與現代外，大抵與「瓊恩史諾」沒有太大改變。

不過更讓許多劇迷羨慕的，恐怕是和基特哈靈頓一起演出《冰與火》的野人女星蘿絲萊斯莉，兩人因戲結緣，戲外也真實交往，羨煞不少全球女劇迷。

彼得汀克萊傑因為「小惡魔」一角連拿艾美獎、金球獎最佳男配角。（圖／達志影像）

除此之外，劇中飾演「小惡魔」的侏儒演員彼得汀克萊傑更是傑出男星，靠著在《冰與火》的精湛演出拿下艾美獎與金球獎最佳男配角大獎；儘管已在好萊塢闖盪，但彼得汀克萊傑過去對參演角色多很有想法，他不希望劇本找他只因他的外型是侏儒，因此過去他就曾推掉《魔戒》的演出，最近他出演讓更多年輕人熟悉的電影則是《X戰警:未來昔日》中的反派以及《世界大對戰》中與亞當山德勒一起搞笑。

女星蘇菲特納在《冰與火》之外，也在《X戰警:天啟》中飾演年輕版的「琴葛雷」。（圖／達志影像）

彼得汀克萊傑演了《X戰警:未來昔日》中的反派，在《冰與火》中飾演狼族珊莎的女星蘇菲特納，則在《X戰警:天啟》中飾演年輕版的「琴葛雷」，而這也讓許多影迷又驚又喜。

尼可拉科斯特瓦爾道帥氣臉蛋讓他頗為吃香。（圖／達志影像）

另外，丹麥演員尼可拉科斯特瓦爾道飾演帥氣的「詹姆蘭尼斯特」雖然在《冰與火》之中搞不倫，但他在好萊塢不少電影中都已經嶄露頭角，更曾在《婦仇者聯盟》中演起花心男遭三女反擊，不過在《荷魯斯之眼：王者爭霸》中他主演的「荷魯斯」，造型都和《冰與火》神似，也讓不少劇迷多了份親切感。

埃丹吉倫演了《移動迷宮：焦土試煉》中的反派。（圖／達志影像）

而在《冰與火》中飾演「小指頭」的男星埃丹吉倫，同樣也很有人氣，他在演出《冰與火》之後，在《移動迷宮：焦土試煉》中飾演反派，那股氣場同樣也被劇迷評為很有味道。

臨演約瑟芬吉蘭演了《冰與火》之後擺脫賣淫維生的生活。（圖／取自推特、每日郵報）

《冰與火之歌》的出現，只是讓劇中許多優秀演員更上一層樓，不過對於臨時演員而言可能就是一大救贖，一位在劇中飾演妓女的臨演約瑟芬吉蘭（Josephine Gillan），現實生活中就是靠著賣淫維生，因此當時看到劇組徵求外，她一點都不猶豫的參加試鏡，而在演戲過後，約瑟芬開始愛上演戲，生活也因劇組續約獲得改善，擺脫賣淫人生。

(專題報導)