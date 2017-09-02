搭檔影帝陳坤風光出道 「她」竟因打破魚缸離奇殞命

潘星誼有個編導爸爸，但父親並不支持她往演藝圈發展，她只得靠自己堅持下去。(翻攝自新浪娛樂)

閃耀光芒的舞台是許多人心神嚮往之處，在演藝圈，你可以展現自身的美麗，也能一訴對表演藝術的滿腔熱情，但這條美好的圓夢之路其實又擠又難走，尤其如果家裡有人先在這個圈子裡奮鬥過，通常會因為心疼，而阻止後生晚輩投入，女星潘星誼就出身在這樣的「演藝世家」。

潘星誼兼備健美與感性的魅力，學生時期就受到大導張藝謀青睞。(翻攝自微博)

潘星誼不是典型的網紅正妹，但她相當有個人特色，與其說她美，不如說她有魅力，因為爸爸是編導的關係，她從小耳濡目染，很喜歡電影，也喜歡表演，然爸爸深知圈內的苦，不希望孩子走這麼坎坷的路，因此對於潘星誼的演藝路來說，家人是一個阻力而不是助力，但她熱情不減，之後考進了北京電影學院，跟微博女神姚晨成了同班同學。

潘星誼以夯劇《金粉世家》出道，在劇中跟影帝陳坤合作，而她飾演三姨太展現深刻演技，為演藝路打下好基礎。(翻攝自新浪娛樂)

當年潘星誼還在校時，張藝謀導演曾到學校為電影《幸福時光》選角，她作為唯一一名候選演員，被帶到大導演面前，張藝謀欣賞她身上兼具健康、活力與感性的美，雖然最後沒有讓她出演該部電影，但後來接了手機廣告案時，二話不說找了潘星誼，那段時間她常接到這類工作，成了廣告紅星，直到畢業後，她於2002年爭取到電視劇《金粉世家》演出機會，成了她的出道作，該劇選角也相當優秀，捧紅了初出茅廬的劉亦菲，知名演員董潔也是主演之一，甚至有影帝陳坤擔綱男主角，而潘星誼飾演三姨太，既妖媚又滿懷心事，其實是相當有挑戰性的角色，然剛畢業的潘星誼，卻精準地掌握到精隨，演出相當成功，她因此一炮而紅，為自己的演藝路打下了良好的基礎。

潘星誼出道後星路順遂，跟吳倩蓮合作《阮玲玉》，表現不輸女神。(翻攝自新浪娛樂)

自此以後，潘星誼的演員之路順利開展，一直有戲約找上門，先後接演了《阮玲玉》、《大江東去》等，和知名影星吳倩蓮有精彩的對戲，2008年在電影《千鈞一髮》中，潘星誼終於成了主演，星途可謂一片看好，眾人都覺得照這樣發展下去，潘星誼肯定能在演藝圈掙得一席之地，沒想到隔年發生了悲劇。

潘星誼因眼病導致視線不佳，竟為了電話不慎滑倒，又意外碰翻了魚缸，死於非命。(翻攝自微博)

2009年2月，潘星誼傳出噩耗，當時她在家裡，父母正在廚房做菜，聽到匡噹一聲，只知道東西打破，沒想到回頭一看會這麼嚴重，潘星誼不慎滑倒，連人帶魚缸摔在地上，有不少玻璃碎片刺進她的身體裡，其中一塊扎在她的頸動脈上，成了致命傷，潘家父母很快將她送醫，然仍回天乏術，潘星誼因失血過多去世，結束短短29歲年華。

據悉，潘星誼發生意外前患過病毒性結膜炎，因此影響了視力，潘爸爸表示當時她的電話擺在魚缸上，當時應該是電話響，女兒就跑過去接，沒想到視線不清導致滑倒，不慎碰到魚缸，才造成這麼重大的意外，潘星誼死訊曝光後，包含溫兆倫、陸川、高群書等眾星皆來送她一程，大學時期與他同班並且是宿舍同房室友的姚晨，更是在現場痛哭不止，感嘆心地善良且熱血的同學潘星誼，走了真的太可惜也太冤枉了。

(專題報導)