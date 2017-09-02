《兩岸星期人物》香港小美人魚 華裔混血金牌泳將何詩蓓

被稱為「小美人魚」、香港著名的混血泳將何詩蓓。（圖/新華社）

在剛剛落幕的2017台北世大運，游泳池的各項獎牌得主中，出現了一位非游泳強權的女性選手，代表香港的華裔混血女性泳將何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）。被稱為「香港小飛魚」和「小美人魚」的她，不僅是多項香港游泳紀錄保持者，更是當前香港泳壇的最大希望。來台參加世界大學運動會，也不負眾望地在100和200公尺自由式中奪下金牌，並刷新大會200公尺的紀錄，也讓她成為追平了香港在世大運奪牌的紀錄。

現年19歲的何詩蓓，父親是愛爾蘭人、母親則為香港人，從小在香港長大，還有一個姊姊何雅舒（Aisling Bridget Haughey），兩人都是游泳健將。自幼熟悉水性，4歲開始進入南華體育會接受訓練，從小學開始加入泳隊，並參加多項比賽。年僅10歲就隨隊出征澳洲昆士蘭分齡游泳錦標賽，並奪下100公尺蛙式冠軍。此時的她，早已在香港泳壇的同齡選手中所向披靡。

Happy 20th birthday! I hope your day is as fabulous and fun as I am. #GoodLuckWithThat SIOBHÁN HAUGHEY (何詩蓓)（@siobhanhaughey01）分享的貼文 於 2015 年 12月 月 16 5:45上午 PST 張貼

從小訓練、並多次打破香港和大賽紀錄的何詩蓓，是香港泳壇的新希望。（圖/新華社）

隨著訓練、年齡和經歷的增長，也讓進入國高中階段的何詩蓓成績愈來愈好，13歲刷新400公尺個人混合式的香港紀錄，同年亦打破100公尺自由式的紀錄。雖未能選入倫敦奧運代表隊，但仍是高中生的她，卻在後來的東亞運、南京青奧會和仁川亞運中大放異彩，不僅為香港搶下多枚獎牌，同時也打破了多個項目的紀錄，有趣的是，對於學業有異常堅持的何詩蓓，在密集的賽事和訓練中，亦擠出時間複習和準備文憑考試。

2014年何詩蓓（圖左）與香港代表隊參加仁川亞運比賽奪牌。（圖/美聯社）

目前是美國密西根大學學生的何詩蓓，對於游泳和課業自我要求甚嚴。（圖/中新社）

其實早在文憑考試前，何詩蓓就以優異的賽事表現和成績，被美國密西根大學（University of Michigan）錄取。赴美唸書後，她仍是香港代表隊的主力選手之一，2015年出戰喀山（Kazan）世錦賽，在女子200公尺混合式項目刷新香港紀錄，並取得奧運A標、成為香港首入直接進入奧運游泳項目的選手。同年年底則在美國冬季國家游泳錦標賽，奪下200公尺自由式第3名，拿下第二張里約奧運門票。

Double trouble in Taipei 👯 #universiade2017 SIOBHÁN HAUGHEY (何詩蓓)（@siobhanhaughey01）分享的貼文 於 2017 年 8月 月 19 5:15上午 PDT 張貼

Been schoolmates since 2000. 🎓 Photo credit: @laiyyau SIOBHÁN HAUGHEY (何詩蓓)（@siobhanhaughey01）分享的貼文 於 2015 年 6月 月 25 8:26下午 PDT 張貼

對自己要求甚高的何詩蓓，來台參加世大運拿下兩面金牌後，在返回香港時仍表示，「（自己）在跳水及轉身方面仍然有很大的進步空間，會持續改進，自己和世界級的選手仍有一大段距離，希望未來的在比賽遊出更好的佳績，才能與這些選手並駕齊驅。」從她的社群媒體中更能發現，年僅19歲的她，其實也如普通的大學生一樣，享受著校園、朋友和社交活動，從照片中時不時也能發現，她與姊姊何雅舒的好感情。這次世大運的好表現，也讓這位「美人魚」更加受到香港期待，希望她未來能在2020年東京奧運上，替香港摘下一面游泳獎牌。

(中時電子報)