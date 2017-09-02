產學合作夯！實踐服設自有品牌PRAXES進駐松菸誠品
實踐大學服裝設計系自有品牌PRAXES，首度誠品生活AXES設計平台締結產學合作，自1日起在松菸誠品AXES門市開設「店中店」。實踐大學校長陳振貴表示，服裝設計學門不僅講究創意，更仰賴學生「動手做」，如今看到學生作品能在店面展售，感到非常高興。
由實踐大學服裝設計系師生組成的服裝品牌PRAXES，在2013年成立，過去曾培育出不少知名服裝設計師，其中包含在2016年奪下時裝設計新人獎的湯俊翔。
陳振貴說，PRAXES過去不僅多次前往米蘭、倫敦、巴黎參展，「國際時裝周幾乎都有我們的足跡，可說是無役不參」，並且也曾在紐約、上海、北京開設「快閃店」，以增加曝光度，但本次與誠品生活AXES合作開設店中店，是首度讓品牌在百貨平台正式銷售，能讓學生進一步增加管銷方面的經驗。
實踐大學服裝設計系主任許鳳玉則說，讓自有品牌走出校園，可同步讓學生累積創業的能量，「以前學生畢業後，要到3至10年才能創業，過程艱辛也不懂經營管理，這次與AXES合作讓學生駐店，能讓他們學習當老闆」，她說。
實踐大學服裝設計系校友張暘，目前擔任服裝設計師，他認為，在台灣經營獨立設計師品牌並不容易，「若只懂得設計，品牌無法長久」，如今實踐與誠品進行產學合作，讓學弟妹有機會學習品牌經營，能夠降低創業失敗的風險。
(旺報)
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