落羽松上出現籃球大果實 外星人傑作？
南投縣魚池鄉大雁村出現竹稈等距刻紋等怪異現象，庄民笑稱是外星人或好兄弟的傑作！無獨有偶，社區大廟金天宮前，1棵落羽松上也出現1顆籃球大的淺綠色果實，由於該樹只會結毬果，且附生植物「薜荔」的果實頂多與野生芭樂相當，這麼大1顆果實，讓村民猜得很傷神。
有人說，難不成又要與外星人或好兄弟產生聯想？村民蘇吉正表示，聽了這樣的揣測，真會嚇一大跳；資深媒體人黃宏璣則稱，若真是薜荔果實大如籃球，那鐵定大有文章。
倒是學者較為理性！植物專家、台灣生態學會理事長楊國禎教授說，應該是瓜果類攀藤上樹，結果成熟後藤蔓乾枯，形成落羽松生出大果實的錯覺。
(中時)
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