五星級飯店發善心 捐血就送自助餐券

大億麗緻酒店發起捐血活動，因為贈獎豐富，名額一下就秒殺。（程炳璋攝）

台南市中西區一家老牌五星級飯店發善心，連續3年發動9次捐血活動，業者1日的捐血活動，只要捐血就送飯店自助餐券與池上米，首次捐血者，加送下午茶券，因為獎品豐富，有民眾清晨5時許就來排隊，全部400個名額20分鐘就排滿。

別人捐血送牛奶、餅乾，這裡捐血送自助餐券一張，兼一包池上米，鼓勵民眾勇敢捐血，首次捐血者再送一張下午茶餐券，這可不是一般餐廳，而是五星級飯店的餐券。

這家飯店業者3年前起開始結合捐血中心作公益，每年二次，3年來舉辦8次，共募得76萬1000CC的血量。

業者贈獎大手筆，民眾參加踴躍，張姓男子數日前就在臉書預告要排第一位，他一早5時就來排隊，順利當起首位捐血英雄。

(中時)