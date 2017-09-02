《鹽分地帶文學》國內第一本地方公部門自辦文學雜誌 展新貌

《鹽分地帶文學》過去11年由文學家林佛兒主編，傳承台南鹽分地帶自日治時期迄今的文學盛名，林佛兒4月病逝，《鹽分地帶文學》後續由遠景出版社承接，台南市文化局長葉澤山（左三）等人持槌敲鹽蛋，象徵《鹽分地帶文學》茁壯破蛋而新生。（曹婷婷攝）

國內第一本由地方公部門自辦的文學雜誌《鹽分地帶文學》，傳承台南鹽分地帶日治迄今文學盛名，為台南市政府文化局2005年創刊，文學家林佛兒主編11年餘，成績斐然，林佛兒4月病逝後，市府文化局委由遠景出版社承接。

文化局為宣示《鹽分地帶文學》雙月刊70期全新改，1日由局長葉澤山與貴賓持槌敲開鹽蛋，象徵《鹽分地帶文學》吸收在地鹽分與豐富的各界養分，破蛋新生再出發。

葉澤山指出，《鹽雙》做為國內第一本由地方公部門自辦的文學雜誌，一直以來「以文學為主，文化為副；以縣內作家為主，全國資深作家為副」，已然成為國內元老級地方文學刊物，也是台南在地文學持續向全國發聲的重要窗口。

今年4月林佛兒溘然辭世，文壇無不惋惜，市府有感於《鹽分地帶文學》在台灣文學深耕及推廣的重要，委由遠景出版社承接出版，期能在既有豐碩基礎上突破創新，開創《鹽分地帶文學》全新面貌，除讓台灣文壇前輩作家寫下歷史，也讓年輕世代看見臺灣文學豐富多元的面向。

新版《鹽分地帶文學》有4大特色，包括讓台灣藝文單元更庶民性、生活化；再者，提供實驗性、非主流創作發表園地，希望作家從「鹽分」汲取養分；第3是讓《鹽雙》評論呈現自由且多元風氣；最後強調珍貴歷史文獻引用與考據，讓《鹽分地帶文學》持續成為台灣文學雜誌領航者。

(中時)