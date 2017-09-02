全球最新軍力排名中國大贏印度 鄰居則吊車尾！

7月30日，中國解放軍建軍90周年大閱兵，自行火炮方隊出列。（取自新華網）

全球最新軍力排行出爐！美國、俄羅斯和中國占據前三甲。美俄中之外，排名前十的國家包括印度、法國、英國、日本、土耳其、德國和埃及。

據俄新社報導，全球火力公司公布2017年世界最新軍力排行榜，俄軍像往年一樣僅次於美國，雖說如此，俄媒卻指俄羅斯擁有世界上最強大的陸軍，坦克、裝甲車數量超過美國。俄專家也說，美國軍費是俄羅斯的10倍，但俄羅斯與美國的軍力並沒太大的差距。

俄羅斯今日經濟網報導，俄軍事專家利托夫金稱，俄羅斯與美國的軍力勢均力敵。例如在戰鬥機、戰略導彈核潛艇和多用途核潛艇數量上，俄美可以相提並論。俄羅斯唯一不如美國的是航母數量，但俄羅斯有能力對抗美國的航母威脅。

據環球網報導，全球133個國家和地區較勁的軍力排行榜中，不丹軍隊（僅近6000人）吊車尾！

該軍力排行榜排名，並不只是根據各國武器總量來評判，軍事力量的平衡和武器種類的多寡，也是重要指標。核武器雖不在考慮之列，但核大國能獲得更高的分數。人口多的國家在排名榜上的名次也會比較前面。而國家的地理位置、自然資源、工業狀況、財政狀況、運輸基礎設施、開採石油等因素，也會影響排名。

(中時電子報)