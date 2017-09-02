全球最新軍力排名中國大贏印度 鄰居則吊車尾！
全球最新軍力排行出爐！美國、俄羅斯和中國占據前三甲。美俄中之外，排名前十的國家包括印度、法國、英國、日本、土耳其、德國和埃及。
據俄新社報導，全球火力公司公布2017年世界最新軍力排行榜，俄軍像往年一樣僅次於美國，雖說如此，俄媒卻指俄羅斯擁有世界上最強大的陸軍，坦克、裝甲車數量超過美國。俄專家也說，美國軍費是俄羅斯的10倍，但俄羅斯與美國的軍力並沒太大的差距。
俄羅斯今日經濟網報導，俄軍事專家利托夫金稱，俄羅斯與美國的軍力勢均力敵。例如在戰鬥機、戰略導彈核潛艇和多用途核潛艇數量上，俄美可以相提並論。俄羅斯唯一不如美國的是航母數量，但俄羅斯有能力對抗美國的航母威脅。
據環球網報導，全球133個國家和地區較勁的軍力排行榜中，不丹軍隊（僅近6000人）吊車尾！
該軍力排行榜排名，並不只是根據各國武器總量來評判，軍事力量的平衡和武器種類的多寡，也是重要指標。核武器雖不在考慮之列，但核大國能獲得更高的分數。人口多的國家在排名榜上的名次也會比較前面。而國家的地理位置、自然資源、工業狀況、財政狀況、運輸基礎設施、開採石油等因素，也會影響排名。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。