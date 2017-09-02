華航籌備開航美國加州安大略航線 旅客選項更多元
中華航空昨（1）日宣布，隨著臺灣往返美國加州的旅客日益增加，將評估開航「桃園-美國加州安大略」航線。未來旅客搭乘華航前往美國加州，除了現行的洛杉磯國際機場，也可選擇飛航安大略國際機場（Ontario），將可節省交通及通關、提領行李等時間。
華航董事長何煖軒表示，美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）30日率領美國國會議員團參訪華航，提及臺灣目前是加州第四大的貿易夥伴，在美國對臺免簽後，臺美間的旅運量增加約30％，華航樂見臺美間能有更進一步的交流，華航目前飛航美國舊金山、洛杉磯、紐約及夏威夷、關島等航點，目前朝積極籌備開航桃園-加州安大略航線，提供往返臺美的旅客多元、便捷的服務，促進雙方商務的交流。
桃園市鄭文燦市長7月赴美與加州聖貝納迪諾郡締結姊妹市，深化桃園國際機場與安大略國際機場合作。華航針對飛航安大略航線進行市場調查，獲得熱烈迴響，其因機場位置對於居住大洛杉磯地區東部旅客更為便利，大幅節省交通及通關、提領行李等時間。
華航現正研議開航事宜，已對安大略機場提出若干建議，安大略機場也正著手改進規劃，待籌備完成後，雙方可望正式簽署合作計畫，擇日開航。
(工商)
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