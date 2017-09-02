台中空廚本月4日停止供餐 每日1900份餐緊急轉由華膳與長榮空廚支援

由台中知名褔野日本料理轉投資的「台中空廚」，昨（1）日臨時通知只能供餐到本月3日為止，民航局台中站昨日下午緊急召集相關航空公司，協調由華膳空廚、長榮空廚等支援每日約1,900份機上餐，另承包的中部地區一些大企業團膳，估計也會受到波及。

民航局官員指出，空廚是獲利不錯的事業，現有幾家每家都賺錢，台中空廚因為企業主投資其他餐飲業失利，發生財務困難，在材料商停止供應材料的情況下，無法繼續營業，該局稍早就有聽到傳聞，密切觀察事情發展，也要求業主如果無法供餐要事先做預告。

台中空廚是經過民航局甄選的台中地區第一家空廚業者，於民國96年11月29日新建工程動土典禮，97年9月26日落成啟用，供應台中清泉崗航空站國際線航空公司機上餐飲及備品整備餐勤服務。

台中空廚除了提供機上餐飲服務，也提供即食便當、點心餐盒及宴會餐飲服務，根據網站訊息，承包過中龍鋼鐵、慧國工業、上銀科技、富國興業、永勝光學、科云生技等眾多知名企業團膳，目前是否還供應這幾家團膳有待查證。

台中空廚總經理葉信宏曾經在接受訪問時指出，民國96年一家積極發展台中國際航線的航空公司，因應寒暑假日韓航線包機，想要在機上供應壽司冷餐盒，但不適合由北部空廚業者供應，找他的父親，也就是當時的台灣省烹飪同業公會聯合會理事長的葉振興，福野日本料理創辦人幫忙。

葉家就由這筆每月營收近20萬元的訂單，開始機上餐的服務，接著兩岸航線與與越南包機起飛，載客量節節升高，葉氏父子正式投資台中空廚，由葉振興夫人江淑芬擔任董事長。葉信宏目前則是身兼台中市烹飪協會理事長。

台中空廚也經營伴手禮業務，供應機上乘客食用的鳳梨酥、太陽餅等加以商品化，搖身一變成為精緻伴手禮，並透過機場門市販售。獨家推出紅燒帶皮牛肉爐，並發展鱸鰻養生包等仍走高價路線的產品

民航局方面表示，該局原本就在招募台中第二家空廚，未來會由新的空廚公司供應台中進出航班所需機上餐，不過像外籍低成本航空公司都是帶來回餐，目前有買台中空廚機上餐的主要是華信航空、立榮航空與港龍航空，本月4日起將先由華膳與長榮空廚緊急支援台中地區各家航空公司的機上餐需求。

(工商)