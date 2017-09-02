不抽菸員工賺到 這家公司多給6天假

日本有一家公司為提倡平等，鼓勵員工不抽菸，公布了一項名為「SUMO休」的新政策，從今年9月開始，不抽菸的員工每年可享有額外6天的有薪假。

日本PIALA公司經過調查發現，抽菸員工上班時間平均一天花40分鐘來回戶外吸菸區，比非抽菸員工浪費更多工作時間，吸菸者佔全體員工的70%以上，然而沒有吸菸的工作者對此有所怨言，為了解決雙方工作時間的「不平等」問題，將會給不抽菸的員工每年額外6天的有薪假，也鼓勵員工戒菸。

公司表示，抽菸者平均1天會浪費40分鐘，一個月就差不多等於一天了。但因1年多12日假期會影響到工作，所以折半讓不抽菸員工可享有6天假。」目前公司採用自行申報制，若發現員工做假申報，將會面臨處分。

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(中時電子報)