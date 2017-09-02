食安問題頻傳！作夥來當有機農 新農民創業輔導訓練課程開跑

新北市與鶯歌區農會合作，輔導成立教學型「心希望農場」。透過農場開辦「新農民創業輔導訓練課程」。（新北市農業局提供）

做農也得挑「好日子」?有機栽培又是什麼?如何自製堆肥取代化肥?所有關於有機栽培的知識與技術，都可在新北市鶯歌心希望農場開辦的「新農民創業輔導訓練課程」中習得。本年度第2期課程將於10月2日起開課，邀請農業改良場各領域專家及大專院校講師授課，不論是以農為志業或是對有機栽培有興趣的民眾皆可報名參加。

近來食安意識抬頭，消費者逐步認同有機栽培理念，需求量也越來越高。新北市為發展有機農業，並協助青年穩定經營，與鶯歌區農會合作，輔導成立教學型「心希望農場」。透過農場開辦「新農民創業輔導訓練課程」，從基礎理論、農機操作、田間實作到包裝行銷，提供一系列完整的有機栽培訓練，非常適合從農新手參加。

農場輔導員李水發表示，自己也是從心希望農場結訓的學員，退休後因興趣而報名參訓，對他來說農業與人們的生活密不可分，非常值得學習。他笑說，自古以來婚喪喜慶都要「挑對日子」，做農也是同樣的道理。現在北部準備入秋，瓜果類會慢慢進入尾聲，再來像是菠菜、花菜、蘿蔔、茼蒿與各式萵苣類生菜都將進入產季。這時候參加課程不僅氣候較涼爽，也可學習到更多菜種的栽培管理方法。

農業局表示，心希望農場自民國98年成立以來，便都採用有機方式耕種，而農場也在前年取得有機轉型期驗證，有機耕種方式使得園區內的生態更為豐富。目前除了做為教學場域外，也結合推動食農教育，與鄰近學校機關合作，開放觀摩體驗，目的便是將有機栽培理念給推廣出去。

本年度第2期「新農民創業輔導訓練課程」，自即日起至9月26日止，每日上午9時至下午4時整（假日除外），攜帶身分證影本、500字自傳1份至鶯歌區農會推廣部（鶯歌區建國路66號8樓）報名。凡年滿18歲至60歲，有意從事農作者，均可報名參加，受訓期間自10月2日起至12月1日止，為期2個月；如符合失業及待業條件(須設籍本市並居住3個月以上)，還可領取每月1萬元生活津貼。報名簡章可上鶯歌區農會網站。

(中時電子報)