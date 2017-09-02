特別檢察官取得川普給柯米開除信
特別檢查察官穆勒（Robert Mueller）調查川普通俄案正如火如荼展開，近期美國媒體爆料，他取得了一份川普總統與資深政治幕僚在開除前任聯邦調查局局長科米（James Comey）的前幾天寫的信函，川普為何要將科米開除的幕後原因，可從中看出端倪。
紐約時報指出，白宮高級政策顧問米勒（ Stephen Miller）在川普指示之下，今年5月的某個周末期間，動筆草擬了柯米開除信，當時川普與幕僚團隊正在私人高爾夫球場渡假村休假。這封由川普與米勒（ Stephen Miller）共同執筆的信函，到頭來並沒有發送給科米，而是由司法部副部長羅森斯坦（Rod J. Rosenstein）所寫的信送交科米。
川普為何決定讓科米走人的真正原因，就在這位送出的第一封信中引起各界好奇和關注，白宮律師柯布（Ty Cobb）均拒絕表示評論，僅表示會以完全公開透明的態度，配合特別檢察官的調查。
(中時電子報)
關鍵字：川普
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