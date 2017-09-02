FBI搜查俄領事館 員工忙燒文件

美國聯邦調查局（FBI）計劃周六（2日）對俄羅斯駐舊金山領事館、外交人員宿舍進行搜查，範圍包括外交人員住宿地方，俄羅斯外交部周五（1日）表示，這對俄羅斯公民的安全構成直接威脅。不過在還沒搜查前，這座領事館周五冒出黑煙，消防員到場後，發現黑煙是由領事館的煙囪冒出，不過領事館內禁止消防員入內，只說員工壁爐焚燒文件。

(中時電子報)