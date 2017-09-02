瑪娃颱風會來嗎？ 路徑不確定性高 東半部豪大雨特報

瑪娃颱風、珊瑚颱風潛勢路徑預測圖(圖/取自中央氣象局)

9/2各地天氣概況(圖/取自中央氣象局)

周末假期恐有雨紛紛！中央氣象局表示，受到今年第16號颱風瑪娃外圍環流影響，台灣各地易有短時強降雨，尤其在東半部，今（2）日宜蘭地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、屏東、花蓮、臺東地區及新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大臺北地區有局部大雨發生的機率，氣象局已經針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣發布大雨及豪雨特報。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》分析，瑪娃颱風「目前仍在東沙島附近，受到台灣及華南地形的限制，強度沒有增強，仍維持最弱的『輕颱』；未來將逐漸進入大陸沿岸。」不過吳德榮也強調，瑪娃颱風過去的行徑也因導引氣流弱又不穩定，因此呈現「緩慢移動且有飄移的現象」，但所幸這個「不確定」對台灣天氣並不會帶來多大的差異，直接撲台機率不高，目前仍估瑪娃颱風明(3)日將侵襲並登陸廣東一帶，往來兩地的民眾，應多注意瑪娃颱風動態。

9/2台灣周邊衛星雲圖

台灣地區雖然不會受到瑪娃颱風直接的影響，但這兩天外圍的水氣，已經造成東半部明顯雨勢，宜蘭礁溪五峰鄉地區昨日一天降下376毫米的驚人雨量，預計今天仍有瞬間急雨的機率。氣象局強調，今日東半部、屏東及大臺北地區仍會有持續性的降雨，雨勢時而明顯，其他地區也會有局部性陣雨，各地都有局部大雨發生的機率，尤其東半部及恆春更是要慎防局部豪雨，低窪地區請慎防淹水。

溫度方面，受到降雨影響，各地高溫降低不少，中部以北高溫約31-32度，沒下雨時仍悶熱，南部及東半部雲多有雨，高溫約29-30。

(中時電子報)