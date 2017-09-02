產學合作拓文創！大學生製衣開店秀設計！苦茶油製品百貨設櫃

在商場也能欣賞大學生的服裝設計！（圖為實踐大學PRAXES於誠品生活AXES店中店，誠品提供）

這年頭，有創意才是「王道」！產學合作助創業！大學生設計衣服進駐百貨專櫃，在時尚展示台秀出獨一無二的fashion態度、以扶持台灣小農的苦茶油業者透過文創包裝，不僅在網路備受好評，也進駐百貨成立專櫃！

迪化街姊妹倆的彩色布包，用繽紛散布台灣多元美好，更遑論以「毛小孩」為出發點的貼心商品，讓主人和寵物都能享受溫暖！「少年頭家」不是夢！誠品生活結合大學、發掘台灣特色文創！讓台灣品牌出頭天，看到更多台灣的驕傲！

誠品生活，expo於2016年底推出「Project S」計劃，提供品牌市場實測經驗。（誠品提供）

●設計成王道！創業撇布更多元

日前富比世（Forbes）公布最新富豪排行榜！，西班牙服裝巨擘Zara創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega）以850億美元身家超越蓋茲的849億美元，重新登上全球首富寶座。

過去在一般人印象中，工業、科技或許是領導產業的龍頭，然在設計當道的現在，有創意、有設計其實發展門路更寬廣！不僅西班牙有Zara，台灣也有一群設計師、文創者以台灣在地元素出發，製作出多款兼顧美學與實用，又能「打動人心」商品，成為台灣品牌驕傲！

然有好的idea，想要成功創業也需有 Know與渠道！台灣新世代掀創業潮，但是根據經濟部統計，創業前五年就有高達99%的業者撐不下去！到底要如何成為僅存1%的成功頭家？誠品生活expo文創平台、AXES設計師平台兩大自營品牌成立四年來，培育數百個文創品牌及華人設計師。

實踐大學學生設計衣裳。（誠品提供）

●國慶第一夫人服裝設計師 學生作品成立「店中店」

每年國慶，第一夫人的服裝往往都是「時尚指標」！殊不知打理總統夫人優雅衣裳的可是實踐大學服裝設計系的學子！立體剪裁、鮮豔色彩，將衣裳融入台灣特色風情的就是這一群大學生的創意！

誠品生活AXES也與實踐大學PRAXES首度產學合作，於松菸店AXES成立「全台獨家店中店」，讓潛力無窮的設計新血首次走出校園，有機會先修「創業」這門學問。未來這些學生設計師只要有好創意，其設計的衣服都能在百貨店面買得到，讓學生讓作品走出校園，也同時學習陳列、行銷宣傳、銷售等品牌經營面向。台灣打造國際品牌設計師，指日可待！

致力復興台灣苦茶油文化的「茶籽堂」成立百貨專櫃。（誠品提供）

●食安風暴頻傳！用苦茶油助小農、開啟農業新革命

近些年來，台灣食安風暴頻傳，食用油傳黑心，台灣農業趨於「老年化」！在此時，有一群熱愛台灣土地的年輕人決定以「文創」讓台灣人重新認識這塊土地的美好！成立於 2004 年「茶籽堂」就是其中一例！

「茶籽堂」於誠品生活松菸店設立「品牌概念店」。（誠品提供）

致力復興台灣苦茶油文化的「茶籽堂」總經理趙文豪眼見本土苦茶油產業因未來低價進口競爭剩不到一成的市佔率，走訪全台苦茶籽產區，透過契作認養，復耕3000顆苦茶樹同時結合台灣土地、人文、情感、藝術，開啟苦茶油文化新價值！在網路行銷獲得好口碑後，「茶籽堂」也於昨日進駐誠品松菸成立全台首間品牌概念店！透過特色包裝商品與宣導台灣農業文化，邀請民眾和茶籽堂一起珍視台灣這片美麗的土地。

「布物設計」以「台灣獨家設計布花」為創作理念，強調「色彩搭配」。

●產學合作助創業、少年頭家不是夢

誠品生活文創平台expo則以「五大培育歷程」助文創品牌逐步成長圓夢，今年已邁入第六屆的expo【肖年頭家夢想市集】，持續挖掘有潛力的文創品牌，傳授創業撇步，提供商品陳列、管理、銷售服務、品牌行銷等訓練與經驗分享，逐步累積頭家經營實力。除了市集平台，expo全力投注資源協助新手老闆持續邁向品牌經營之路。獲邀參與第二期「Project S」的「布物設計」、「毛起來洗」也備受好評！

由迪化街兩姊妹開啟的「布物設計」以「台灣獨家設計布花」為創作理念，強調「色彩搭配」，可愛包包加上繽紛色彩，可愛中兼顧時尚；專注於寵物洗滌的「毛起來洗」從「毛小孩」心裡學出發，試想寵物最愛，研發特色香味牙膏、毛巾，不僅寵物愛，主人也能使用！

文化要長久，不僅僅維持傳統、也要持續更新、發掘新創意！台灣有豐沛人才，教育上要提供更國際化資訊、產業界也要提供給這些未來設計師的多元舞台！而喜歡文創的人不妨也來這些創意市集走走！給予這些少年頭家打氣，讓更多美麗的台灣文創商品被看見！

(中時電子報)