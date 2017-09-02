詹詠然辛吉絲直落二 美網女雙過頭關

我國網球女將詹詠然，在剛剛結束的美網女雙第一輪賽事中獲勝。

詹詠然與瑞士名將搭檔辛吉絲，以6:2，6:2，只花了55分鐘擊敗對手，順利晉級。

另外我國選手謝淑薇的女雙，以及盧彥勳的男雙賽事目前還在進行當中，隨時為您追蹤報導。

(中時電子報)