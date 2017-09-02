美網》盧謝莊大小詹 台灣5將雙打傳捷

詹詠然與辛吉絲搭檔在美網女雙過首輪。(美聯社資料照)

詹詠然與辛吉絲「辛然配」挑戰今年女雙第7冠，2日凌晨在美網首輪擊敗澳洲與哈薩克組合，顯然詹詠然身體狀況已經回復，輕鬆以6-2、6-2獲勝晉級。詹皓晴與大陸選手張帥組合的女雙也以6-1、6-2擊垮地主隊伍。稍晚開打的謝淑薇隊伍也順利通過女雙首輪。

由於前日下雨賽程延誤，詹詠然組合、詹皓晴組合、莊佳容組合都預定於2日晚間11時(依當日賽況而定)進行女雙第2輪賽事。另一方面，盧彥勳與韓國鄭泫搭檔的男雙因對手棄賽，只打完第一盤就提前晉級。

(中時電子報)