來真的？ 川普兩周內試建美墨圍牆
川普放話建造美墨圍牆的計畫，雖然受到來自各方的阻撓，但他仍然不放棄，最近他提出的「美墨邊境圍牆計劃」已選出四家建商，兩周內將在加州聖地牙哥試建圍牆原型。
美國海關及邊境保衛局（Customs and Border Protection，CBP）3月公佈兩份圍牆設計招標書，吸引逾200家建商競標。直到周四（31日）宣佈已就混凝土計劃選出四家建商，分別與他們簽下50萬美元（約1500萬元台幣）的合約，兩周內建商會開始在聖地牙哥試建圍牆原型，預計在30天內完成。CBP形容，這是一個「重要里程碑」。
不過川普建美墨圍牆的經費，至今遲遲沒有下文，整個建牆工程預料會耗資200億美元（約6000億元台幣）仍待參議院通過，但民主黨已表明反對，揚言不會讓它通過。
(中時電子報)
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