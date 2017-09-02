世大運黑衣人 妖西：馬英九執政絕對被搞大

台北世大運30日晚間在台北田徑場舉行閉幕典禮，獨派團體攜帶大型政治標語進場，遭到維安人員拉扯，一度爆發衝突。(中央社)

8月30日晚間世大運閉幕時，有民間社團成員帶著寫有「TAIWAN」、「獨立建國」等等的旗幟，而旗幟被黑衣人搶走，之後有人被依妨害公務罪名移送法辦、限制居住，事後證實黑衣人是憲兵。現任李登輝民主協會策略執行長、福爾摩鯊會社社長的妖西(劉敬文)認為，以反國民黨惡行起家的民進黨執政卻發生這樣的事，覺得很誇張。如果一樣的事發生在馬英九執政，絕對會被搞的很大。

由於大會規定觀眾席不得有政治、宗教的宣傳品，但立委洪慈庸質疑為何僅寫「TAIWAN」、尺寸完全符合規定的旗幟也被禁止？又為何需要直接搶走旗幟？而夾帶旗幟的男子，除了旗幟被穿著黑衣的憲兵隊搶走外，還被帶離現場，警局內男子要求返還並罵警，被依妨害公務罪移送臺北地檢署，檢察官訊問後，諭令男子限制住居請回。

妖西指出世大運閉幕觀眾席的黑衣人事件其實是很嚴重的問題。不管他們是國安人員還是憲兵，他們都沒有抓人的權利。以前國民黨執政時他們是暗部，不走正規途徑要人被消失時，他們才會出現。以反國民黨惡行起家的民進黨執政卻發生這樣的事，覺得很誇張。如果一樣的事發生在馬英九執政，絕對會被搞的很大。雖然看台灣的事被雙重標準慣了，但還是要拿出來講，給民進黨蔡英文記上一筆，留個歷史記錄。

網友則認為「觀眾席出現不明身分的黑衣人在值勤 非常詭異，光想就令人毛骨悚然~是誰派的呢？」、「蔡政府口口聲聲自由民主，原來自由民主適用與否要看對象。不過從一隻小台灣旗，可知台獨是蔡或柯最大的敵人。」、「蔡政府不給交待，我們就不給選票。」

(中時電子報)