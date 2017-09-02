IG遭駭客鎖定 賽琳娜私密照隨時外流
全球最多人追蹤的IG人氣王，莫過於小天后賽琳娜莫屬，總計全世界超過1.2億粉絲關注，但這讓她成為駭客鎖定的目標，先是舊愛「小賈斯汀」裸照被公開，接著更傳出自己的私密照與簡訊，也隨時都會在網路上曝光。
根據英國《太陽報》報導，賽琳娜IG遭駭客入侵後，讓舊愛「小賈斯汀」裸照流傳全球，雖然帳號一度被移除，被經過團隊努力不僅取回帳號掌控權，也順利將「小賈斯汀」裸照刪除，不過一波未平一波又起，Instagram母公司臉書向賽琳娜等人警告，表示包括他在內的多位名人，帳號、電子郵件信箱帳號以及手機號碼，恐怕都已被駭客鎖定，對此賽琳娜表示感到焦慮，因為私密照和友人間的簡訊內容恐會外流，目前唯一能做的就是先更換密碼。
(中時電子報)
關鍵字：賽琳娜
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