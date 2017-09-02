MLB》相隔1個月 王維中重返釀酒人大聯盟

王維中下3A等了1個多月，再度被釀酒人拉上大聯盟。(美聯社資料照)

台灣旅美左投王維中7月底時，曾被釀酒人叫上大聯盟，不過僅投了1場面對1人次，隨後整整4天沒再出賽，就又回到小聯盟3A磨練，不過相隔1個月，如今大聯盟進入9月擴編，釀酒人今(2日)宣布拉上6人，王維中再獲機會重返最高殿堂。

3年與大聯盟絕緣的王維中，本季轉戰牛棚，在3A表現相當出色，美國時間7月30日曾被拉上大聯盟。不過他該場面對小熊，僅面對黑伍德(Jason Heyward)1個人次投2球，被敲安打後就退場，球速飆到154公里。

王維中回小聯盟後，於3A出賽8場投9.2局、失2責失，其中包括升大聯盟前最後1場出賽，投0.2局失1責失，不過自責分率仍有2.05的高水準。此次他在擴編時回大聯盟，最快今天的比賽就有機會登板，且少了占名額的問題，他沒意外能待在大聯盟更久，也有望能獲更多上場空間。

除了王維中，釀酒人同時從3A拉上右投古耶拉(Junior Guerra)、伍德洛夫(Brandon Woodruff)、外野手B.菲利普斯(Brett Phillips)，以及從2A拉上右投泰勒威廉斯(Taylor Williams)。另原列10天傷兵名單的左投蘇特(Brent Suter)和捕手蘇札克(Andrew Susac)，也回到大聯盟。

其中引人注目的，是26歲、曾名列釀酒人農場前15名新秀的威廉斯。他因動韌帶移植手術，整整2個球季缺陣。今年他從2A出發，投22場、14場先發，繳0勝2敗、自責分率3.09成績；值得一提是，他每9局能飆出10.99次三振，三振率相當傑出。

「這一直是我的目標！」威廉斯熬過手術後復健2年，總算一圓大聯盟夢，心情是相當興奮。他坦言，在找回身手這段期間，歷經起起伏伏的日子，能走到這步宛如作夢一樣，「我每天埋首努力，試著讓自己變得更好。現在抬起頭來看，我已經在米勒球場(釀酒人主場)了！」

(中時電子報)