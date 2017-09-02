馬蓉出軌下場落魄 爆移民勤學英文

馬蓉與宋喆外遇，引起全民憤怒！但傳出馬蓉有意移民，最近更被拍到現身英文補習班。（圖／取自微博）

王寶強先前自揭家醜，公開前妻馬蓉和前經紀人竟然外遇，兩人還會在王寶強也在時依舊有曖昧動作，加上傳出馬蓉移轉王寶強財產，讓她成為全民公敵！不過事件爆發後，她也頻頻在網上嗆聲，但事後堪稱人間蒸發，但近來她被網友拍到帶小孩上英語補習班，甚至傳出她是在替移民做準備。

馬蓉近日被網友拍到帶著兩個小孩在某英文補習班現身，由於女兒王子珊過去曾上過《爸爸去哪兒3》，因此網友很快就眼尖發現。不過相比馬蓉，她卻是低調到不能，尤其帽子壓得超低，似乎就怕被認出。

由於馬蓉與王寶強離婚後，她可說是成了過街老鼠，加上輿論壓力，她在事發後幾乎神隱，不過日前有傳她繳交了移民資料，加上又被網友發現現身英文補習班，似乎真的是在替移民做準備。

(中時電子報)