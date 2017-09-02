中市青年加農開訓，培養「百萬青農」

台中市長林佳龍（左）表示未來將研議建立女性保障名額，鼓勵更多女性朋友務農。（盧金足攝）

第3屆青年加農開訓，市長林佳龍鼓勵學員努力學習，培養出年收百萬的「百萬青農」。（盧金足攝）

好搶手！市府推動「青年加農」歷屆留農率最高達9成，今年邁入第3屆，從138名申請人中遴選出50名優質青農，競爭激烈，市長林佳龍將研議建立女性保障名額，鼓勵更多女性務農，學員努力學習，培養出年收百萬的「百萬青農」。

市府為農業注入新血，為年輕人提供為期1年實務訓練，受訓期間每月3萬元生活津貼，吸引很多年輕人爭當「農的傳人

」，今年男性有41人，女性僅9人，未來將研議女性保障名額，鼓勵女性一起投入農業。

黃姓女青農對保障女性名額高度贊成，她認為，男生做得到的，女生當然也做的到，參加青農計畫，期待賢拜無保留的將經驗與技術傳承下來，學習如何從事「溫室栽培」，種出品質第一的哈密瓜與蕃茄。

林佳龍表示，市府培訓青農，更提供土地、資金、技術與行銷通路，建立品牌故事，種植更多高附加價值，及具有生產履歷的農產品，保障食安，總統蔡英文對此也大力肯定，期待將台中經驗推廣全國。

農業局長王俊雄培育農業發展接班人力與人才，「青年加農、賢拜傳承」計畫，藉由「師徒制」，由具豐富農業經驗的賢拜，將技術無保留地傳承給青年朋友，攜手為台灣農業發展打拚。

(中時)