廈門金磚峰會明召開 有什麼看點？
2017年金磚峰會明(3日)起將在廈門召開，這是中國大陸繼上半年舉辦「一帶一路」高峰論壇後，另一場備受矚目的國際活動。這次活動的看點，包括大陸領導人習近平的講話與共同宣言內容，外交互動也值得關注。
大陸官媒新華社評論，點出廈門金磚峰會的四大看點，即峰會講什麼、峰會怎麼開、金磚朋友圈、成果展現等。
第一，習近平身為東道主，除了出席開幕式並發表主旨演講，還將主持金磚國家領導人會議，將重點討論世界經濟形勢和全球經濟治理、國際和地區熱點問題、國家安全和發展、深化金磚合作、開展人文交流、推進機制建設等議題，習還將主持「新興市場國家與發展中國家對話會」。
第二，今年的會晤將舉辦至今規模最大的金磚國家工商論壇，習近平將回顧金磚國家10年歷程，總結金磚合作經驗與展望未來發展前景，其他國家的領導人也將在工商論壇發表演講。
第三，金磚朋友圈的擴大從2013年開始，基於「金磚+」模式此一理念，今年除金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）出席，還邀請了埃及、墨西哥、塔吉克、幾內亞、泰國。
第四，今年峰會預計通過《領導人廈門宣言》，以此反映五國領導人重要共識；金磚國家將同埃及、墨西哥、塔吉克、幾內亞、泰國等對話，中方預計會後發表主席聲明，歸納會議在落實可持續發展議程、加強南南合作、構建發展夥伴關係、完善全球經濟治理等方面的共識。
人民大學金融研究院長王文分析，廈門峰會作為今年中國重要的主場外交活動，可以讓中國更加積極主動地設置議題，在國際治理體系中超越西方模式，為發展中國家發聲。
(中時電子報)
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