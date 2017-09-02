挑戰中國 加強巡邏南海 美首訂時間表

美國獨立級濱海戰鬥艦科羅納多號（USS Coronado，LCS 4）7月11日巡邏南海時，進行實彈演練的畫面。（圖/美國海軍）

為了挑戰中國在南海宣示的主權，五角大廈首度設定時間表，以營造更堅定一致的姿態，而這為美中日益不穩的關係再添複雜新變數。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）1日報導，數名美國官員透露，美國太平洋司令部（The U.S. Pacific Command）已擬定計畫，在未來幾個月內，將執行2-3次所謂的「航行自由」（Freedom of navigation， FON）任務，以加強挑戰中國對南海島礁與附近水域所宣稱的主權。

而這計畫顯示，川普政府的戰略與歐巴馬時期大不相同。以往美國官員有時為何時，如何與在何處進行這類巡邏倍感掙扎。

(中時電子報)