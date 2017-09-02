教宗方濟各 曾看過半年心理醫生

教宗方濟各是全球教徒的心靈導師，然而他自己也曾與心理醫生進行過長達半年的諮商。（美聯社資料照）

法國社會學家沃爾頓近期出版的新書，揭露教宗方濟各在1970年代時，每週會去看一次心理醫生，時間達6個月，且教宗認為這對他很有幫助。

這本名為「教宗方濟各：遇見沃爾頓、政治和社會」（Pope Francis: Meetings with Dominique Wolton, Politics and Society，暫譯）的書，將在本月6日出版，是集結70歲法國社會學家沃爾頓（Dominique Wolton）與教宗一連串訪談內容而成。

根據書中內容，教宗方濟各（Pope Francis）認同精神分析。「6個月來，我每週會去看她一次，談論某些事情。」教宗說：「她很好，很專業，而且始終謹守分寸。」教宗並說，他當時42歲，「她幫了我很多」。

教宗說，這位心理醫生在瀕臨死亡時曾打電話給他，不是為了聖禮，因為她是猶太人，而是進行心靈對話。

這本書超過400頁，其他主題還包括：和平與戰爭，政治和宗教，全球化和文化多樣性，根本和世俗主義，生態學，世界不平等，普遍主義和宗教間對話，個人，家庭，時代，信心和快樂。

(中時電子報)