過度消費星二代！《爸爸去哪ㄦ》停播
湖南衛視推出的《爸爸去哪ㄦ》，目前已經播到第五季，加上陳小春的加盟，讓這季更有看頭！不過今年湖南省委第一巡視組隊湖南衛視電視台巡視，更針對其播出的節目給意見，而最新狀況出爐，人氣很夯的《爸爸去哪ㄦ》受到影響，被取消2017年播出計畫。
《爸爸去哪ㄦ》被指有過度消費明星子女之嫌，認為這是不利於青少年健康成長，因此被取消2017年的播出計畫。此消息一出，讓不少網友哭天喊地，但《爸爸去哪ㄦ》是在衛視被停播，網播則不受影響，但網友認為《爸爸去哪ㄦ》從一檔衛綜降成網綜，還是難免苦哈哈，可粉絲認為「有的看就好！」
除此之外，「芒果TV」網路綜藝節目《黃金單身漢》，也被指出衣著暴露、鏡頭挑逗等問題被要求改善，芒果TV資訊安全負責人還被約談，也讓不少網友相當震驚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。