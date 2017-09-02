過度消費星二代！《爸爸去哪ㄦ》停播

《爸爸去哪ㄦ》被指過度消費明星子女，遭勒令停播；不過網播的部分不受影響。（圖／取自陳小春微博）

湖南衛視推出的《爸爸去哪ㄦ》，目前已經播到第五季，加上陳小春的加盟，讓這季更有看頭！不過今年湖南省委第一巡視組隊湖南衛視電視台巡視，更針對其播出的節目給意見，而最新狀況出爐，人氣很夯的《爸爸去哪ㄦ》受到影響，被取消2017年播出計畫。

《爸爸去哪ㄦ》被指有過度消費明星子女之嫌，認為這是不利於青少年健康成長，因此被取消2017年的播出計畫。此消息一出，讓不少網友哭天喊地，但《爸爸去哪ㄦ》是在衛視被停播，網播則不受影響，但網友認為《爸爸去哪ㄦ》從一檔衛綜降成網綜，還是難免苦哈哈，可粉絲認為「有的看就好！」

除此之外，「芒果TV」網路綜藝節目《黃金單身漢》，也被指出衣著暴露、鏡頭挑逗等問題被要求改善，芒果TV資訊安全負責人還被約談，也讓不少網友相當震驚。

(中時電子報)