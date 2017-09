美網》我記者被抹黑 採訪證一度遭吊銷

美網主賽場亞瑟艾許球場。(美聯社資料照)

這一次美國網球公開賽,國內只有中視拿到大會發給的記者證。我沒有想到單純的運動賽事會因為世大運詹詠然棄賽事件又增添話題。長官下令要我採訪到詹詠然,但是我不知道她是否到底抵達了紐約。美網對選手有提供專車接駁服務,我到指派站問了一個很簡單的問題,就是請問詹詠然是否已抵達紐約。他們查了以後告訴我,今天早上(美東時間二十九號)在甘迺迪機場被接走了。但是後來有選手告訴我我的訊息有誤,所以再去確認了一次。答案還是一樣的。所以我在當天的新聞中引用了大會的資訊。

隔天最重要的比賽就是盧彥勳的男子單打第二輪,我走出了媒體中心,到現場觀賽。比賽結束已經晚間十一點多,結果我和攝影要回媒體室的時候,工作人員掃描我們證件上的條碼,居然過不了。但是因為我們進出很多次,連工作人員都認得了,所以還是讓我們進入。我進去之後就到證件部門詢問出了甚麼問題,負責接待的人說,主管已經下班了,請妳第二天跟她聯絡。

隔天一大早我到會場外的取證中心。負責證件的主管後來走出來,告訴我說,你們的媒體證暫時被取消了,理由是我去詢問選手私人的問題,像是住甚麼飯店,去了哪裡等等。我當場不敢相信,我說我只問了一個訊息,就是有沒有抵達,而且我問的時候,有給工作人員看我的採訪證件。如果真的是私下的訊息,他們根本不會洩漏給我。這位主管聽了我的說法之後表示,她會去查清楚再向我回話。

回到家,我覺得很怪。我先傳簡訊給美國記者同業們,一個個問他們,如果我去問一位選手是否抵達的訊息是不是侵犯隱私。結果沒有一位跟說我是。其中一位是紐約時報採訪美網的記者,他說: You can ask。They do not have to tell you. That’s on them¸not on you 。(妳可以問,他們可以不告訴妳。這是他們的選擇,不是妳的)。

我越想越不對勁。加上我根本沒有問選手住哪或是任何屬於私人的範疇。我是唯一台灣有採訪證的記者,有問題我可以在記者會上問,不用到飯店堵。所以我是被抹黑了,證件才會被暫時吊銷。

我很後悔當時沒有問清楚到底是誰去誣陷我。所以我寫了一封信給大會,要求有書面的聲明,就是到底是誰告的狀,然後指控了甚麼。我一來需要跟公司交待,一來必須保護自身的名譽。

隔天我直接到會場,要求大會給我正式的說法。結果我在領證中心等了快兩個小時,負責發證的主管終於出現了,她說並不是選手去抱怨,是派車部門傳出來,然後傳來傳去誇大了,也就是她得到錯誤的訊息,她會重新恢復我的證。

我當然接受了這樣的說法,並且對於造成她任何困擾表達了我的歉意。只是我駐外多年,採訪過許多國際大賽事,因為工作人員傳出的謠言而被停證,還是破天荒的頭一次,也算是大開眼界,寫出來與大家分享。

(中時電子報)