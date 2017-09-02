歐錦賽》王者風範！西班牙痛宰對手39分
擁有6名NBA球員助陣的上屆歐洲男籃錦標賽冠軍西班牙，2日在首場預賽展現王者風範，靠著12名登錄球員皆有得分進帳，終場99比60橫掃蒙特內哥羅，完全不給對手任何機會，第2場預賽將於2日晚上10點45分遭遇捷克。
全力未免歐錦賽冠軍的西班牙，這次帶了保羅蓋索(馬刺)、馬克蓋索(灰熊)、盧比歐(爵士)、W.賀南戈梅茲(尼克)、阿布尼斯(雷霆)與J.賀南戈梅茲(金塊)6名NBA現役球員，首節打完就取得12分領先，隨後一路擴大領先到終場槍響。
結果2日表現最佳的西班牙球員是W.賀南戈梅茲，他拿全場最高18分，外加9籃板，J.賀南戈梅茲13分居次，僅打18分鐘的保羅蓋索10分、8籃板與5助攻，表現依然全面，西班牙全場命中率高達5成69，包含三分命中率6成47。
其他歐錦賽戰況：塞爾維亞92比82擊敗拉脫維亞、俄羅斯76比73險勝土耳其、捷克83比68擊退羅馬尼亞、克羅埃西亞67比58力退匈牙利、比利時103比90擊敗英國。
(中時電子報)
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