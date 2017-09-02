屏東好玩旅遊景點大公開 私房美食、祕境景點親子同樂

鵝鑾鼻南岬沿路會看到專屬於南台灣的海景和綠地，在經過四個小時的步行後，你會深深的愛上屏東。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

隱藏在山谷之間的老七佳又被稱為「失落的天空之城」，是台灣規模最大、最古老的石板屋聚落。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

有別於盛夏的屏東，秋日的南國不改酷暑熱情，又多股詩意的風情。Tripbaa 趣吧!達人帶路整理出屏東好玩旅遊景點全攻略，展開一場遊山玩水旅程，除了到屏東必訪的鵝鑾鼻燈塔、墾丁大街踩點打卡，南台灣還有許多絕美生態祕境與有趣消暑活動，當然，Q彈豬腳和「紫色豆腐」也是不能在地錯過的美食，大飽口福。

在恆春，大自然就像是健身房，山裡走、海裡游，蔚藍大海、白色沙灘是許多人對恆春墾丁的美好印象。(圖/簡怡欣攝)

鵝鑾鼻燈塔位於鵝鑾鼻公園內，白天可以在廣闊草地踏青，等到下午時分，可以看著夕陽紅橘光線灑在燈塔周圍的美景。(圖/簡怡欣攝)

一、屏東好玩旅遊景點之必去景點

講到屏東，馬上聯想到的絕對是台灣最南端海邊，還有在岸邊漫步的景象，小編整理出屏東TOP 3必訪景點，沒去過絕對別告訴別人你是台灣人。

▶鵝鑾鼻公園/燈塔

鵝鑾鼻燈塔位在全台灣的最南端的海岸邊，同時也是台灣照射最遠的燈塔。鵝鑾鼻公園在墾丁國家公園的範圍內，白天的時候可以在公園踏青，等到下午時分，可以看著夕陽紅橘光線灑在燈塔周圍的美景，享受屏東的獨家美景。

▶白沙灣

白沙灣顧名思義，就是出名在其白淨的貝殼沙灘，這裡也是拍攝「海角七號」男女主角相擁的經典場景的景點。白沙灣的海水非常清澈，有許多遊客會選擇在此從事各式各樣的水上活動，或是躺在沙灘上享受一下陽光的洗禮。

▶墾丁大街

在屏東晚上必做的事便是到墾丁大街大吃大喝，順便感受一下南部的海邊風情。墾丁大街就是一條夜市街，有各類台灣傳統小吃攤，還有一些紀念品、服飾、小遊戲攤販，很適合玩了一天後跟親朋好友來這裡填飽肚子。

二、屏東好玩旅遊景點之必吃美食

▶豬腳

屏東最有名的美食絕對是紅遍全國的「萬巒豬腳」，滷透的肉質以及肥瘦比例剛好的豬腳是許多人愛吃的料理，在當地有數不完的豬腳店，最有名常見的包括林家豬腳、萬泰豬腳、熊家豬腳、海鴻豬腳。

▶芒果乾

屏東是愛文芒果的故鄉，可想而知這裡出產的芒果乾有多出名，相較一般芒果乾，屏東愛文芒果乾較為多汁飽滿一點，大大滿足消費者一年四季都可以吃到芒果的渴望。

▶豆腐

豆腐是另外一道到屏東必吃的名產，屏東有許有名的豆腐料理，包括淡紫色的花生豆腐、白玉豆腐、臭豆腐、豆花等都相當出名，是連當地人都吃不膩的美食。

浸水營古道是橫跨台灣中央山脈步道中越嶺點最低的古道，是許多台灣野生動物的棲息地，路途中甚至可見許多動物活動的痕跡。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

鵝鑾鼻南岬是個神秘的地方，是台灣史前歷史文化的重要遺址，曾在此發現許多史前時期的遺留。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

三、屏東好玩旅遊景點之生態秘境

是不是每次到屏東都是去相同的那幾個景點呢？除了墾丁大街跟海邊，是不是想來一點不一樣的行程？小編偷偷推薦大部分旅客還未拜訪過的三條生態秘境，為你的屏東行帶來不一樣的冒險。

一、南岬

鵝鑾鼻南岬是個神秘的地方，這裡是台灣史前歷史文化的重要遺址，曾在此發現許多史前時期的遺留。進入生態保育區需要事先經過申請，沿路會看到專屬於南台灣的海景和綠地，在經過四個小時的步行後，你會深深的愛上屏東。

二、阿朗壹

阿朗壹是台灣唯二的自然海岸線旁的古道，想要一訪阿朗壹，必須要在一個多月前就提出申請。大約四個小時的路途中，會經過鵝卵石海岸，攀爬至高處俯瞰海岸線，再到椰子蟹、綠蠵龜的最後的棲息地，美麗到令人窒息的景觀會讓你一生都難以忘懷。

三、浸水營

浸水營古道又稱三條崙卑南道，是橫跨台灣中央山脈的步道中，越嶺點最低的古道，因為坡度較平穩，也是其中最被使用頻繁的路徑。步道全程約九個小時，這裡是許多台灣野生動物的棲息地，路途中甚至可見許多動物活動的痕跡。

屏東三地門鄉的的排灣族德文部落，是以藝術聞名的部落。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

禮納里部落頗有歐洲風味，部落四處可見歐式小木屋、咖啡廳、教堂。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

四、屏東好玩旅遊景點之原住民生活

▶琉璃部落

位於屏東三地門鄉的的排灣族德文部落，是以藝術為名的部落，他們利用傳承下來的手藝，做出一件件美麗獨特的玻璃珠藝術品，並用族人的熱情，介紹他們引以為傲的部落文化。

▶禮納里部落

禮納里部落是遭莫拉克風災摧毀後浴火重生的部落，這裡頗有歐洲風味，部落四處可見歐式小木屋、咖啡廳、教堂，來到禮納里部落，會體會到當地原住民努力不懈的精神，在災難後不同部落的居民聯合起來，重新建立起新的生活方式。

▶老七佳

老七佳又被稱為失落的天空之城，這個隱藏在山谷之間的古老部落，是台灣規模最大，也是最古老的石板屋聚落。這裡沒有電，也只能靠山泉的水過活，是再原始不過的部落。

龜山爬到山頂路途約20分鐘，是眺望海景的好景點。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

五、屏東好玩旅遊景點之浪漫賞夕

▶關山

屏東關山被列為全球12美賞夕景點，到了關山觀夕平台，能完整地看見整條海岸線，在日落後，天色漸漸由橘轉藍，是到屏東不可錯過的美景。

▶龜山

龜山是眺望海景的好景點，爬到山頂路途難度不高，大約只需要20分鐘便能抵達。因此龜山已經成為十分受旅客歡迎的賞海、賞夕景點，許多人會特意到此欣賞夕陽，由海平面落下將大海染成金黃色。

▶枋山

除了站在高處看夕陽，坐在海邊望向海平線會讓你覺得夕陽彷彿近在眼前。最在枋山海岸邊，等待日落時還能欣賞浪花打在沿海礁岩的景象。

墾丁是台灣最熱門的海邊景點之一，體驗各式水上活動，為旅程添加一點冒險刺激。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

屏東旅遊，怎麼能不到墾丁海邊潛水呢？(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

六、屏東好玩旅遊景點之刺激水上活動

屏東墾丁可以算是台灣最熱門的海邊景點，來到這裡必定得下到海水裡一趟，嘗試看看不同的水上活動，為旅程添加一點冒險刺激。

▶獨木舟

乘著獨木舟在海上冒險，彷彿全世界只剩下你跟大海，感受每一個波浪的幅度，還有每一陣海風吹過的味道。

▶SUP 立槳

SUP是由衝浪改版而來的水上活動，站立在浪板上，以槳滑行前進，適合在平靜的海面上悠閒度過一個下午。

▶浮潛

來到屏東，怎麼能不到墾丁海邊潛水呢？快潛到海裡尋找nemo，再看看海底的珊瑚礁群，好感受海洋世界的奧妙。

穿越萬流溪茂密的樹林及急促的河流瀑布，有種在雅馬遜叢林冒險的感覺。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

七、屏東好玩旅遊景點之溯溪探險

有山有海的屏東有許多適合溯溪的景點，下次到南台灣，就來點不一樣的刺激溯溪體驗吧！

▶涼山瀑布

涼山瀑布共分為三層，漸進式的高度挑戰你的極限，在教練的導引下，你穿著專業配備，先逆著瀑布往上爬，再由最頂端鼓起用氣往下一跳，體驗前所未有的刺激。

▶海神宮

海神宮是台灣知名的溯溪勝地，沿途自然景觀豐富多變，除了深壑、峭壁及水潭等峽谷地形，還有海神、文莉瀑布和黛娥娜神池，以及百年的茄冬大神木，保證讓你全程驚喜不斷！

▶萬流溪

到萬流溪溯溪，穿越茂密的樹林及急促的河流瀑布，沿著繩索滑降下深潭，讓你有種在雅馬遜叢林冒險的感覺。

到小琉球，能體驗與海龜共游的難得機會。(圖/Tripbaa 趣吧!達人帶路提供)

八、屏東好玩旅遊景點之親子動物體驗

屏東是台灣海洋、山地動物的重鎮，有許多台灣僅剩少數的稀有物種，許多人會特地前往此地想要有機會親眼看到綠蠵龜、梅花鹿、熱帶魚等動物。爸爸媽媽們也可以利用這個機會，帶著小朋友親近動物，教導他們愛護自然生態的正確觀念，向原住民及當地居民學習如何與動物共榮共存。

▶獨木舟海龜浮潛

小琉球是離台灣本島最近的純珊瑚島，溫暖清澈的海水孕育出豐富的海洋生態。這裡也是海龜的集中地，到了小琉球，千萬不能錯過下海浮潛，與海龜共游的難得機會。

▶夜宿海生館

看過博物館驚魂記的人，是不是也好奇過動物園、海生館的動物們在夜間所有工作人員都回家時，是不是也會偷偷開起party呢？來到屏東，絕對不能錯過來到國立海洋生態博物館夜宿的機會，看看小白鯨晚上都在做些什麼。

▶夜觀梅花鹿

台灣梅花鹿在屏東復育的狀況良好，時常能見他們的蹤跡。如果在屏東晚上想來點不一樣的體驗，可以選擇到社頂自然公園夜尋梅花鹿。除了梅花鹿之外，還能看到像是毒蛇、毒蜘蛛、蛙類等野生動物在晚間出來活動。

(中時電子報)