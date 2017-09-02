網球》小威廉絲生了! 碧昂絲貼女神照恭賀

碧昂絲在IG貼上小威廉絲的美照來祝賀她。(摘自IG)

網球天后小威廉絲生下一個女孩。(美聯社資料照)

女網名將小威廉絲在美國時間9月1日產下一個女嬰，這是她和未婚夫奧漢尼安(Alexis Ohanian)的頭一胎。即使剛成為媽媽，小威廉絲的拚鬥意志絲毫未減，她預定在本月就要開始對打練球，教練希望讓她多休息一點，小威只表示：「請不要小看我，我是小威廉絲。」

小威廉絲確實不是普通人，她今年初帶著4周的身孕在澳網摘冠，打破葛拉芙的大滿貫紀錄，這個寶寶未出生前就已陪媽媽摘下大賽冠軍。36歲的小威預計要在明年1月的澳網回歸，儘管曾被羅馬尼亞老球王納斯塔塞嘲笑小孩膚色，依然有許多好友祝福小威，流行歌手碧昂絲就在自己IG貼上小威的美照表達恭賀。

(中時電子報)