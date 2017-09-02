NBA》真不習慣 厄文穿11號綠衫軍球衣亮相

看著厄文剃光鬍鬚，身穿塞爾提克11號球衣模樣，真的不太習慣。(取自厄文IG)

為了迎接自己在塞爾提克的全新出發，厄文2日在IG貼出自己身穿11號塞爾提克淺色球衣的帥氣照片，更寫，「我正式成為塞爾提克的一份子了，真正感激！＃只有愛」加上剃光自己鬍鬚，這個造型怎麼看都令人不太習慣。

從無預警傳出主動要求離開騎士，到騎士與塞爾提克達成協議又生變，隨後才靠塞爾提克加碼搞定交易，厄文這次的離隊，可說引起相當大的風波，只是如今他得償所願來到塞爾提克當「一哥」，也讓塞爾提克下個球季更加受到矚目。

看到厄文的加盟，先前才從爵士跳槽塞爾提克的帥哥射手海沃德，也不禁重提2013年的陳年往事，因為當時厄文曾開玩笑問過他跳槽騎士的意願，沒想到相隔4年之後，兩人竟在塞爾提克同隊打球，也算命運的安排。

其實厄文與海沃德確實很有緣份，因為兩人生日同在3月23日(海沃德比厄文大2歲)，難怪海沃德會說：「我想這就是天意，這大概就是風水輪流轉，如今我們竟在塞爾提克變成隊友，厄文是我看過全聯盟最強球員之一。」

(中時電子報)