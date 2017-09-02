NBA》真不習慣 厄文穿11號綠衫軍球衣亮相
為了迎接自己在塞爾提克的全新出發，厄文2日在IG貼出自己身穿11號塞爾提克淺色球衣的帥氣照片，更寫，「我正式成為塞爾提克的一份子了，真正感激！＃只有愛」加上剃光自己鬍鬚，這個造型怎麼看都令人不太習慣。
從無預警傳出主動要求離開騎士，到騎士與塞爾提克達成協議又生變，隨後才靠塞爾提克加碼搞定交易，厄文這次的離隊，可說引起相當大的風波，只是如今他得償所願來到塞爾提克當「一哥」，也讓塞爾提克下個球季更加受到矚目。
看到厄文的加盟，先前才從爵士跳槽塞爾提克的帥哥射手海沃德，也不禁重提2013年的陳年往事，因為當時厄文曾開玩笑問過他跳槽騎士的意願，沒想到相隔4年之後，兩人竟在塞爾提克同隊打球，也算命運的安排。
其實厄文與海沃德確實很有緣份，因為兩人生日同在3月23日(海沃德比厄文大2歲)，難怪海沃德會說：「我想這就是天意，這大概就是風水輪流轉，如今我們竟在塞爾提克變成隊友，厄文是我看過全聯盟最強球員之一。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。