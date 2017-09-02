車禍擦撞後翻落快速道路 1男明顯死亡

車禍擦撞後翻落快速道路，駕駛明顯死亡。(莊曜聰攝)

台86快速道路歸仁往關廟路段，今早8時許發生一起車禍，兩輛車疑似在快速道路發生擦撞後，其中一部剎車不及，衝出護欄，摔落在約6公尺高度的平面道路，車上男駕駛受困在變形翻覆的車體內，警消獲報出動到場協助脫困後，車上男駕駛頭顱破裂，已明顯死亡，停在快速道路上方的車輛，車頭毀損，車內1名女子全身多處擦挫傷送醫，車禍原因仍有待警方調查，以釐清案情。

(中時)