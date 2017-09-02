獲柯P臉書認證 蔡阿嘎：承讓承讓

柯P上蔡阿嘎節目，險些招架不住。(圖/Youtobe)

台北世大運精彩落幕，不僅讓台灣揚名國際，連施政滿意度墊底的柯文哲，都從谷底翻身再創新高，不過柯文哲卻在臉書自爆除了記者朋友能考倒他以外，只有網路紅人蔡阿嘎。

柯文哲臉書全文。(圖/柯文哲臉書)

昨天正逢9月1日記者節，柯文哲貼出與採訪世大運記者的合照，語帶感謝表示感謝各大記者紀錄比賽精彩過程，在第一時間就讓全世界看到選手的努力，正因為如此世大運才如此成功，話鋒一轉則感嘆由於大環境不景氣，記者朋友們壓力越來越沈重，不過仍能看到大家敬業的表現，最後也不忘提醒無論是哪家媒體的記者，在跑新聞拼獨家之餘，別忘了充足睡眠與休息，難得展現柔情一面。

最後不忘自誇考試是自己的專長，表示除了各大媒體記者之外，唯一考倒他的就是蔡阿嘎，這讓人回想起柯文哲與蔡阿嘎在節目用台語玩遊戲，當時差點被逼瘋更不時面露崩潰表情，對於被柯文哲「認證」，蔡阿嘎則是狂笑四聲，直呼「市長，承讓承讓」。

(中時電子報)